Необходимо написать продающий текст для лендинга. Лендинг рекламирует семинар о конфликтах в семье Есть куски материала, которые нужно связать воедино. Пишем по классической схеме A — Attention (внимание) I — Interest (интерес) D — Desire (желание) A — Action (действие) S — Satisfaction (удовлетворение) Сроки - 2 дня
Разработать концепцию продающей страницы для веб скрипта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть официальный сайт разработчика коммерческой системы управления (CMS)
Требуется разработать/спроектировать для существующего сайта продающую страницу для продажи услуг и лицензий коммерческой системы управления.
Прикладывайте примеры работ с подобными страницами, именно с CMS
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