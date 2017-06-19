Разработать концепцию продающей страницы для веб скрипта

Продающие текстыЗакрыт4 заявки155 просмотров
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Есть официальный сайт разработчика коммерческой системы управления (CMS) 

Требуется разработать/спроектировать для существующего сайта продающую страницу для продажи услуг и лицензий коммерческой системы управления. 

Прикладывайте примеры работ с подобными страницами, именно с CMS 

6 лет назад
DAgcy
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
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