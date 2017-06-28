Написать текст для лендинга

Продающие текстыЗавершен4 заявки173 просмотра
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Необходимо написать продающий текст для лендинга.

Лендинг рекламирует семинар о конфликтах в семье

Есть куски материала, которые нужно связать воедино.

Пишем по классической схеме

A — Attention (внимание)

I — Interest (интерес)

D — Desire (желание)

A — Action (действие)

S — Satisfaction (удовлетворение)

Сроки - 2 дня

6 лет назад
osipov108
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$40
1 день
Марина - профессионал своего дела. Работа выполнена с учетом ТЗ, качественно и в срок. Настоятельно рекомендую.
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