Текст, продающий Киев

Привет.

Наполнение сайта. 6-10 абзацев. 6-15 тыс символов.

Клиент приходит на сайт или уже замотивированный к поездке, или в поисках дополнительной информации "за" или "против" такой поездки. Основная задача текста - рассказать клиенту, что и как он будет и может делать во время своего посещения Киева; дополнительная (не менее важная) задача - какие дополнительные профиты клиент получит от обращения к нам.

Мне нужна история. О том, как клиент выбирает и заказывает гостиницу/квартиру, покупает билет. В аэропорту мы его встречаем, заселяем. Привозим на выставку, проводим все встречи. Во второй половине дня - личное время. Покушать можно здесь (адреса/пароли/явки). Культурно обогатиться - вот тут (карта суперсекретных мест прилагается). Здесь - шопинг, там - спорт. И так 4-7 дней. По истечению срока клиент выселяется, мы его привозим на вокзал/аэропорт, прощаемся, машем вслед платочком.

Если результат будет на англ. с применением "непереводимого народного фольклора с использованием идиоматических выражений" - дополнительный плюс.