Редактирование бизнес письма

Требуются копирайтеры для написания и размещения нейтральных коротких отзывов на форумах, и других площадках. Работа постоянная. Автоматизация не нужна, вся работа должна выполнятся вручную. Оплачивается только за те результаты, которые не были удалены в течение 10 дней. Объем: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отредактировать бизнес письмо (предложение) в соответствие с принятыми стандартами.
Текст составляет ~2500 символов на данный момент.
- Похожие заказы
- Продающие тексты14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Привет. Наполнение сайта. 6-10 абзацев. 6-15 тыс символов. Клиент приходит на сайт или уже замотивированный к поездке, или в поисках дополнительной информации "за" или "против" такой поездки. Основная задача текста - рассказать клиенту, что и как он ...Завершен6 лет назад
- $20
Добрый день! Необходимо написать продающий текст для нескольких листов каталога. Главная задача, подать наше оборудование как мощное, прочное, сделанное в стиле old school, но в тоже время современное и удобное. Главное отличие от всех современных тренажеров - это ...Продающие тексты7 заявокЗакрыт6 лет назад
Придумать тематику и написать тексты "посадочной" страницы, что бы заинтересовать и завлечь посетителя на регистрацию, по теме "заработок"Продающие тексты8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Есть описание техники (солерасбрасыватель) в черновом виде, нужно это все "красиво" оформить. Дальше этот материал будет использован в инструкции. Срок - завтра, 1-ая половина дняЗавершен6 лет назад
- $50
Неогбходимо перевести техническое описание с русского на украинский язык. Срок - завтра, 1-ая половина дняПродающие тексты1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо подготовить рерайт 180 товаров (портативная акустика) 500 знаков/товар, оригинальное описание я предоставлю, оплата по факту исполнения (можно частями), описания необходимо внести в Excel файл, который я предоставлю после выбора исполнителя. Оригинальность 80%, проверка через ...Завершен6 лет назад
Добрый день, компания занимается продажей линолеума, ламината, дверей на прайс-агрегаторе onliner.by. Необходимо написание текста, который будет в комментарии к товару. Текст будет отдельно для группы линолеум, отдельно для группы ламинат, отдельно для группы двери. Ищем ...Продающие тексты4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, необходимо написать наполнение на сайте ecokumir.ru на главную страницу: в тексте должна быть информация О нас, наша миссия, наши преимущества. на страницу описание органо-минеральных удобрений: сам текст есть но он очень техничный и большой его ...Завершен6 лет назад
- $5
Добрый день! Нужно составить небольшой текст, предложение услуги. Для холодного обзвона потенциальных клиентов.Продающие тексты12 заявокЗакрыт7 лет назад