Редакция коммерческого предложения

Лариса, добрый вечер! Мне нужно написать статью порядка 2000 знаков для магазина http://skolaru.ru/ Я на этом сайте только зарегистрировался и это первое что я хочу сделать для начала Может вы что посоветуете для продвижения сайта ,через ...
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Требуется редактировать описание программного обеспечения
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