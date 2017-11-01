Сделать описание семи товаров (медицинские ингаляторы)

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Закрыт21 заявка475 просмотров

Необходимо сделать качественное описание медицинских ингаляторов для карточки товара:

https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-42

https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-38

https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-37

https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-35

https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-36

https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-39

https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-43

Инструкции, видео, характеристики представлены на соответствующих страницах товара. Объем каждого описания 1000 - 1500 символов. Описания ОЧЕНЬ чёткие, относящиеся непосредственно к приборам, без "воды" и лишних слов.

8 лет назад
krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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