По продуктам связанным со спортивной и детской тематикой нужно сделать цепочку продающих текстов. Делаем продающие тексты и рерайтим, тем самым размножая. Готов платить выше средней ставки, оплата за текст под ключ без привязки к ...
Сделать описание семи товаров (медицинские ингаляторы)
Необходимо сделать качественное описание медицинских ингаляторов для карточки товара:
https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-42
https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-38
https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-37
https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-35
https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-36
https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-39
https://www.zdorove.ru/catalog/show/17-43
Инструкции, видео, характеристики представлены на соответствующих страницах товара. Объем каждого описания 1000 - 1500 символов. Описания ОЧЕНЬ чёткие, относящиеся непосредственно к приборам, без "воды" и лишних слов.
Заявки фрилансеров
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