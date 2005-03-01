Нужно написать статью для таргет рекламы в яндекс дзен, с аккуратной, но эффективной рекламой нашей услуги в сфере красоты (касается перманентного макияжа). Статья должна быть цепляющая, чтобы женщины переходили на наш сайт и хотели сделать ...
Текст продающего объявления 1000 символов. Тема: парсинг данных.
Доброго времени суток.
Нужно написать грамотное, продающее объявление (заголовок + текст) для целевого клиента.
Длина объявления: 1000 знаков. Заголовок: до 50-60 знаков.
С учетом пробелов.
Суть предложения - продажа статистики по объявлениям в выбранной категории, по заданным критериям.
Информация предоставляется в Exel таблице, со следующими параметрами: заголовок, дата создания/обновления, просмотры за сегодня/всего, цена, ссылка на объявление. С возможностью сортировки по любой позиции.
Остальные детали можем обсудить в переписке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Продающие тексты21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужны сео тексты к 6 категориям изделий (аксесуаров) на свадьбу Сумарно 15400символовПродающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется написать качественный контент для страницы сайта на 3000 символов СТРОИТЕЛЬНОЙ тематики. Нужен хороший ДОРОГОЙ, грамотный текст, продающий с заточкой под SEO. Заявка только для качественного и дорогого копирайта. ...Продающие тексты20 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать текст для маркетинг-кита франшизы 8-12 слайдов. Пишите только с опытом, прикрепляйте ссылки на портфолио.Продающие тексты5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать продающее коммерческое письмо. Стильный дизайн. Детальное, а самое главное доступное для обывателей, описание услуги, а так же пошаговое объяснение как начать сотрудничество, что для этого нужно и прочее. В письме должно быть призыв к ...Продающие тексты5 заявокЗакрыт5 лет назад
Мы - интернет-магазин необычных товаров для дома, в частности, товаров для кухни, которые помогут сделать ваш быт максимально комфортным. Кто наша ЦА? -Женщины (домохозяйки, мамочки) ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Ищу исполнителя для написания ознакомительного текста для лендинга по стандарту ISO для рынка ЕАЭС. Текст пишется для компании по услугам сертификации (особенности стандарта, преимущества, выгоды от сотрудничества и т. д.). Нужна чёткая структура, понятное ...Продающие тексты10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать продающий текст на авито для продажи аксессуаров для смартфоновПродающие тексты33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Контент план для моей личной страници (девушка 24 года).Продающие тексты30 заявокЗакрыт5 лет назад