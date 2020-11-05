Увеличить продажность страницы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен14 заявок735 просмотров

Необходимо увеличить продажность страницы: https://clck.ru/PmX9S

Переписать, сделать более продающие Заголовки, подзаголовки, текст

Подумать над структурой блоков, какие-то убрать ниже, какие-то поднять. 

Подумать над фишками, какие можно предложит такой аудитории. 

Вообщим, чтобы страница побуждала к действию, а не представляла из себя наваленных блоков. Под действием не захват клиента в форму. а именно чтобы пользователь ПОЗВОНИЛ! 

Цель -> увеличить кол-во звонков со страницы. 

Также имеется несколько подобных проектов. Буду рад посотрудничать и далее... 

5 лет назад
Jinat
Павел 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

juliya_mauer55
Юлия 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
5 лет назад
$1
7 дней
Отличный исполнитель! Очень глубоко погружается в тематику клиента. Рекомендую!
Интересный заказ, в процессе работы Павел всегда был на связи, все вопросы оперативно решаются. Оплата без задержек. Очень приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ангелина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Инна
 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Ирина
 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Кристина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
juliya_mauer55
Юлия 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анатолий
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Ярослав
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
9 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
54 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад