Необходимо увеличить продажность страницы: https://clck.ru/PmX9S

Переписать, сделать более продающие Заголовки, подзаголовки, текст

Подумать над структурой блоков, какие-то убрать ниже, какие-то поднять.

Подумать над фишками, какие можно предложит такой аудитории.

Вообщим, чтобы страница побуждала к действию, а не представляла из себя наваленных блоков. Под действием не захват клиента в форму. а именно чтобы пользователь ПОЗВОНИЛ!

Цель -> увеличить кол-во звонков со страницы.

Также имеется несколько подобных проектов. Буду рад посотрудничать и далее...