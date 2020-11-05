Здравствуйте. Нужно написать текст про удаление татуировок. Текст должен легко читаться, без ошибок. Уникальность от 85%. 140р. за 1000 знаков.
Увеличить продажность страницы
Необходимо увеличить продажность страницы: https://clck.ru/PmX9S
Переписать, сделать более продающие Заголовки, подзаголовки, текст
Подумать над структурой блоков, какие-то убрать ниже, какие-то поднять.
Подумать над фишками, какие можно предложит такой аудитории.
Вообщим, чтобы страница побуждала к действию, а не представляла из себя наваленных блоков. Под действием не захват клиента в форму. а именно чтобы пользователь ПОЗВОНИЛ!
Цель -> увеличить кол-во звонков со страницы.
Также имеется несколько подобных проектов. Буду рад посотрудничать и далее...
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Продающие тексты12 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Есть задание для написания текста для главной страницы сайта компании-производителя промышленной мебели. Только для опытных авторов,Только для фрилансеров. Студиям и посредникам прошу не беспокоить.Обязательно прикрепите примеры Ваших работ по написанию продающих текстов, ...Продающие тексты14 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Нужно написать грамотное, продающее объявление (заголовок + текст) для целевого клиента. Длина объявления: 1000 знаков. Заголовок: до 50-60 знаков. С учетом пробелов. Суть предложения ...Продающие тексты6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужно написать статью для таргет рекламы в яндекс дзен, с аккуратной, но эффективной рекламой нашей услуги в сфере красоты (касается перманентного макияжа). Статья должна быть цепляющая, чтобы женщины переходили на наш сайт и хотели сделать ...Продающие тексты21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужны сео тексты к 6 категориям изделий (аксесуаров) на свадьбу Сумарно 15400символовПродающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется написать качественный контент для страницы сайта на 3000 символов СТРОИТЕЛЬНОЙ тематики. Нужен хороший ДОРОГОЙ, грамотный текст, продающий с заточкой под SEO. Заявка только для качественного и дорогого копирайта. ...Продающие тексты20 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать текст для маркетинг-кита франшизы 8-12 слайдов. Пишите только с опытом, прикрепляйте ссылки на портфолио.Продающие тексты5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать продающее коммерческое письмо. Стильный дизайн. Детальное, а самое главное доступное для обывателей, описание услуги, а так же пошаговое объяснение как начать сотрудничество, что для этого нужно и прочее. В письме должно быть призыв к ...Продающие тексты5 заявокЗакрыт5 лет назад
Мы - интернет-магазин необычных товаров для дома, в частности, товаров для кухни, которые помогут сделать ваш быт максимально комфортным. Кто наша ЦА? -Женщины (домохозяйки, мамочки) ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад