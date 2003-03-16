Доброго времени суток. Нужно написать грамотное, продающее объявление (заголовок + текст) для целевого клиента. Длина объявления: 1000 знаков. Заголовок: до 50-60 знаков. С учетом пробелов. Суть предложения ...
Текст на главную страницу сайта
Добрый день!
Есть задание для написания текста для главной страницы сайта компании-производителя промышленной мебели.
- Только для опытных авторов,
- Только для фрилансеров. Студиям и посредникам прошу не беспокоить.
- Обязательно прикрепите примеры Ваших работ по написанию продающих текстов, текстов для главных страниц сайта.
- Для каких страниц пишется текст: главная страница, текст для трех блоков-слайдеров. (описание товара, наши преимущества и производство товара)
- Вид текста: продающий, информационный. Просьба подойти к написанию со всей ответственностью.
- Требования к содержанию: для каждого блока (слайдера) свои требования.
- Остальные требования:
- Текст писать на русском языке
- Писать текст без воды. Каждое предложение должно нести в себе смысловую нагрузку.
- Не писать текст от 1 лица
- Проверить текст перед сдачей на уникальность через эти сервисы http://www.content-watch.ru/ и https://text.ru/
- Проверить текст перед сдачей через этот сервис https://turgenev.ashmanov.com/ . Если есть грубые ошибки, то устранить.
Заявки фрилансеров
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