Текст на главную страницу сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт14 заявок815 просмотров

Добрый день!

Есть задание для написания текста для главной страницы сайта компании-производителя промышленной мебели.

  • Только для опытных авторов,
  • Только для фрилансеров. Студиям и посредникам прошу не беспокоить.
  • Обязательно прикрепите примеры Ваших работ по написанию продающих текстов, текстов для главных страниц сайта.
Часть ТЗ:
  • Для каких страниц пишется текст: главная страница, текст для трех блоков-слайдеров. (описание товара, наши преимущества и производство товара)
  • Вид текста: продающий, информационный. Просьба подойти к написанию со всей ответственностью.
  • Требования к содержанию: для каждого блока (слайдера) свои требования.
  • Остальные требования:

    • Текст писать на русском языке
    • Писать текст без воды. Каждое предложение должно нести в себе смысловую нагрузку.
    • Не писать текст от 1 лица
    • Проверить текст перед сдачей на уникальность через эти сервисы http://www.content-watch.ru/ и https://text.ru/
    • Проверить текст перед сдачей через этот сервис https://turgenev.ashmanov.com/ . Если есть грубые ошибки, то устранить.
Полное ТЗ пришлю в личку заинтересовавшим исполнителям. 
5 лет назад
Putyagin
Андрей 
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