Crm zoho

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Закрыт3 заявки342 просмотра

Хочу внедрить crm zoho. требуется:

- консультация по выбору плана

- связать с формами сайта (wordpress) - импорт 4 типов заявок и создание карточек 

- связать с fb акком

- связать с mailchimp 

- связать с записями тел разговоров с гуглдрайв

только Украина, расчет по договору+nda

есть ТЗ в форме srs 

WordPress
5 лет назад
trehuben
Юра 
24 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Антонина
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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5 лет назад
Денис
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад

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