Подготовка графических материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Промышленный дизайн
Закрыт2 заявки111 просмотров

Требуется подготовка графических материалов, тех задание в прикрепленном файле, материалы из которых надо выдернуть планы этажей сдесь http://files.mail.ru/B91R72

13 лет назад
MeTuC
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

delexus
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

delexus
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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