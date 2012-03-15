Нужен дизайн проект 2- домов по 3 этажа + цокольный этаж. Общая площадь застройки 700 м/кв. Приветствуются любые, самые смелые, креативные решения. Ни какого минимализма. Дизайн фасада зданий, дизайн всех помещений, дизайн ландшафта участка. ...
Подготовка графических материалов
Требуется подготовка графических материалов, тех задание в прикрепленном файле, материалы из которых надо выдернуть планы этажей сдесь http://files.mail.ru/B91R72
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