C++ программист для VR проекта на движке Unreal Engine 4

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки343 просмотра

Нужен С++ программист желательно с опытом программирования для движка Unreal Engine 4. Мы занимаемся созданием VR окружения дизайна интерьеров

Unreal Engine
7 лет назад
tittaner
Дмитрий 
33 года
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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