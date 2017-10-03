Мне нужен сайт рулетка люди будут открывать кейсы за деньги в кейсах им могут выпадать скины из игры Critical ops эта игра на телефоне.Сколько это будет стоить?
CSGO-Казино
- Авторизация
- Игровая валюта
2.1. Обмен инвентаря на игровую валюту
Через Steam Web API Казино получает доступ к списку инвентаря пользователя. Перед обменом обязательно проводиться оценка инвентаря, например через сервис https://csgo.steamanalyst.com/ или http://csgobackpack.net.
Альтернативный вариант: Загружаем цены с вышеуказанных ресурсов себе в базу, оценку производим локально. Обновление базы проводить раз в неделю, путем парсинга сайтов-доноров.
2.2. Пополнение счета через системы онлайн оплат
К казино подключены модули онлайн оплат (перечень будет позже). Примерное количество - 10 штук.
- Типы игры
Игрок делает ставку, запускается игра, рандом определяет победителя.
3.2. Игрок-Игрок
Игроки делают ставки, запускается игра, рандом определяет победителя, победитель платит казино процент от выигрыша (комиссия).
- Варианты игр
4.2. Покер
4.3. Однорукий бандит
4.4 Кости
4.5. Double Game
4.6. Multiplay Game
4.7. Минное поле
- Вывод выигрыша
- Администрирование казино
Группы доступа:
- Суперадмин
- Админ
Пишите ориентировочные бюджеты и сроки.
Исполнители без портфолио рассматриваться не будут.
Предлагать готовые скрипты тоже не нужно.
Заявки фрилансеров
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