CSGO-Казино

Авторизация

через Steam Web API

Игровая валюта

Играть в казино можно только на игровую валюта - coin. Купить игровую валюту можно обменяв инвентарь который есть у пользователя в аккаунте Steam. Либо же пополнив свой счет через системы онлайн оплаты.

2.1. Обмен инвентаря на игровую валюту

Через Steam Web API Казино получает доступ к списку инвентаря пользователя. Перед обменом обязательно проводиться оценка инвентаря, например через сервис https://csgo.steamanalyst.com/ или http://csgobackpack.net.

Альтернативный вариант: Загружаем цены с вышеуказанных ресурсов себе в базу, оценку производим локально. Обновление базы проводить раз в неделю, путем парсинга сайтов-доноров.

2.2. Пополнение счета через системы онлайн оплат

К казино подключены модули онлайн оплат (перечень будет позже). Примерное количество - 10 штук.

Типы игры

3.1 Игрок-Компьютер

Игрок делает ставку, запускается игра, рандом определяет победителя.

3.2. Игрок-Игрок

Игроки делают ставки, запускается игра, рандом определяет победителя, победитель платит казино процент от выигрыша (комиссия).

Варианты игр

4.1. Рулетка

4.2. Покер

4.3. Однорукий бандит

4.4 Кости

4.5. Double Game

4.6. Multiplay Game

4.7. Минное поле

Вывод выигрыша

Игровую валюту можно вывести на свой steam-account

Администрирование казино

Для просмотра статистика и управления ставками казино есть админка. Доступ в админку осуществляется по логину и паролю.

Группы доступа:

Суперадмин

Админ

Админов может создавать только Суперадмин.

Пишите ориентировочные бюджеты и сроки.

Исполнители без портфолио рассматриваться не будут.

Предлагать готовые скрипты тоже не нужно.