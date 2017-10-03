CSGO-Казино

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки177 просмотров
  • Авторизация
через Steam Web API

  • Игровая валюта
Играть в казино можно только на игровую валюта - coin. Купить игровую валюту можно обменяв инвентарь который есть у пользователя в аккаунте Steam. Либо же пополнив свой счет через системы онлайн оплаты.

2.1. Обмен инвентаря на игровую валюту

Через Steam Web API Казино получает доступ к списку инвентаря пользователя. Перед обменом обязательно проводиться оценка инвентаря, например через сервис https://csgo.steamanalyst.com/ или http://csgobackpack.net.

Альтернативный вариант: Загружаем цены с вышеуказанных ресурсов себе в базу, оценку производим локально. Обновление базы проводить раз в неделю, путем парсинга сайтов-доноров.

2.2. Пополнение счета через системы онлайн оплат

К казино подключены модули онлайн оплат (перечень будет позже). Примерное количество - 10 штук.

  • Типы игры
3.1 Игрок-Компьютер

Игрок делает ставку, запускается игра, рандом определяет победителя.

3.2. Игрок-Игрок

Игроки делают ставки, запускается игра, рандом определяет победителя, победитель платит казино процент от выигрыша (комиссия).

  • Варианты игр
4.1. Рулетка

4.2. Покер

4.3. Однорукий бандит

4.4 Кости

4.5. Double Game

4.6. Multiplay Game

4.7. Минное поле

  • Вывод выигрыша
Игровую валюту можно вывести на свой steam-account

  • Администрирование казино
Для просмотра статистика и управления ставками казино есть админка. Доступ в админку осуществляется по логину и паролю.

Группы доступа:

  • Суперадмин
  • Админ
Админов может создавать только Суперадмин.

Пишите ориентировочные бюджеты и сроки. 

Исполнители без портфолио рассматриваться не будут. 

Предлагать готовые скрипты тоже не нужно. 

8 лет назад
itop1323
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров