Создание рулетки.

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки204 просмотра

Мне нужен сайт рулетка люди будут открывать кейсы за деньги в кейсах им могут выпадать скины из игры Critical ops эта игра на телефоне.Сколько это будет стоить?

8 лет назад
guest_15072790890167
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров