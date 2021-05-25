Достижения для игры Нужно реализовать 5 ачивок для игры. Ачивка - это достижение пользователя за выполненные активные действия в игре. Игра представляет собой стрелялку. То есть основная тематика: пушки, ножи, медальки, бомба, балаклава, ...
Доработать игру на construct 3
Нужна демоверсия игры.Игра для детей 5-7 лет. Игра-квест состоит из двух локаций. В игре есть сюжет и должны быть три мини игры. После диалогов и получения задания, запускается ролик-мультик ревью к мини игре, затем сама игра, по завершению небольшой тест.
Сейчас реализовано (Construct 3), первая локация, диалоги и встроена первая мини-игра.
Вторая мини-игра - движок сделан, нужно встроить диалоги и поменять текстуры.
Добавить формы с простыми тестами.
Добавить поздравления после прохождения игр и тестов.
Необходимо реализовать мини-игру стрелялку.
Все объекты и диалоги с роликами есть.
Добавить звуки (звуки есть).
Для профессионала, доделать демку проблем не составит.
Игра, несмотря на простоту является частью проекта и по ее завершении - присейл, при желании можно будет влиться в команду и разместиться на сайте в составе команды. Более подробно после выбора исполнителя.
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