Доработать игру на construct 3

Нужна демоверсия игры.Игра для детей 5-7 лет. Игра-квест состоит из двух локаций. В игре есть сюжет и должны быть три мини игры. После диалогов и получения задания, запускается ролик-мультик ревью к мини игре, затем сама игра, по завершению небольшой тест.

Сейчас реализовано (Construct 3), первая локация, диалоги и встроена первая мини-игра.

Вторая мини-игра - движок сделан, нужно встроить диалоги и поменять текстуры.

Добавить формы с простыми тестами.

Добавить поздравления после прохождения игр и тестов.

Необходимо реализовать мини-игру стрелялку.

Все объекты и диалоги с роликами есть.

Добавить звуки (звуки есть).

Для профессионала, доделать демку проблем не составит.

Игра, несмотря на простоту является частью проекта и по ее завершении - присейл, при желании можно будет влиться в команду и разместиться на сайте в составе команды. Более подробно после выбора исполнителя.