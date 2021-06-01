Платформер unity 2d

Название у игры diamond quest, соответственно игра должна иметь в себе картинки алмазов или кристаллов.

Любой жанр: три в ряд, ранер и тд(Не имеет значения)

Проект не обязательно должен быть уникальным, он не будет выходить в стор.

Требования:

- Меню(Вообще не важно что будет из себя представлять, +- как в любой игре, кнопка начать и после выбор уровня)

- Минимум 3 уровня которые хоть чем то отличаются

- Готовый проект должен иметь готовый апк файл для андроида и исходники(желательно с коментариями)

Для тех кто занимается разработкой на юнити тут работы на 30-40 минут.

Если у вас уже есть готовый проект который можно назвать diamond quest то можно рассмотреть его но в игру надо будет добавить алмазики)