Платформер unity 2d

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Завершен3 заявки426 просмотров

Название у игры diamond quest, соответственно игра должна иметь в себе картинки алмазов или кристаллов.

Любой жанр: три в ряд, ранер и тд(Не имеет значения)

Проект не обязательно должен быть уникальным, он не будет выходить в стор.

Требования:

- Меню(Вообще не важно что будет из себя представлять, +- как в любой игре, кнопка начать и после выбор уровня)

- Минимум 3 уровня которые хоть чем то отличаются

- Готовый проект должен иметь готовый апк файл для андроида и исходники(желательно с коментариями)

Для тех кто занимается разработкой на юнити тут работы на 30-40 минут.

Если у вас уже есть готовый проект который можно назвать diamond quest то можно рассмотреть его но в игру надо будет добавить алмазики)

AndroidUnity
4 года назад
Azyor
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Great-Bear
24 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$10
14 дней
Escrow
Хорошо выполнил работу, поддерживал связь, к замечаниям прислушивался, буду рекомендовать
Хороший заказчик

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Егор
 
20 лет
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4 года назад
4 года назад
Great-Bear
24 года
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Даниил
 
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3 месяца назад
4 отзыва
4 года назад

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