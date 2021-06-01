Добрый день. Для дипломной работы требуется разработать функциональную модель (1 этап) и 3D модель (2 этап) виртуального завода на Tecnomatix Plant Simulation. Интересует стоимость и сроки 1 этапа, 2 этапа. В предложении прошу указывать ...
Платформер unity 2d
Название у игры diamond quest, соответственно игра должна иметь в себе картинки алмазов или кристаллов.
Любой жанр: три в ряд, ранер и тд(Не имеет значения)
Проект не обязательно должен быть уникальным, он не будет выходить в стор.
Требования:
- Меню(Вообще не важно что будет из себя представлять, +- как в любой игре, кнопка начать и после выбор уровня)
- Минимум 3 уровня которые хоть чем то отличаются
- Готовый проект должен иметь готовый апк файл для андроида и исходники(желательно с коментариями)
Для тех кто занимается разработкой на юнити тут работы на 30-40 минут.
Если у вас уже есть готовый проект который можно назвать diamond quest то можно рассмотреть его но в игру надо будет добавить алмазики)
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