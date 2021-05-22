Создать модель завода на Tecnomatix Plant Simulation

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Закрытнет заявок539 просмотров

Добрый день.

Для дипломной работы требуется разработать функциональную модель (1 этап) и 3D модель (2 этап) виртуального завода на Tecnomatix Plant Simulation. Интересует стоимость и сроки 1 этапа, 2 этапа. В предложении прошу указывать ссылки на ваши работы и прислать бриф/опросник для ТЗ.

4 года назад
NurDus
Ильдус 
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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