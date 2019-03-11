Доработка 2d игры на Unity3d

Требуется создать программу для ПК (Windows) под копирку - шоу Студия Союз - конкурс "Вы орете великолепно". ТЗ: Программа должна работать с внешними звуковыми картами, подхватывать драйвер любой звуковой карты(работа с микрофоном), калибровка микрофона . Нужна возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) При первом запуске создать окно ввода имени для игрока. Пусть отображается в левом углу на сцене старт.
2) Сделать единый файл сохранения для игрока. в JSON наверное лучший вариант.
3) Перед входом в бой создать сцену с расстановкой игроков. Такой же вид как в бою, 5 точек местоположения, только чтобы можно было их перемещать удерживая мышь. Нажимаем ок, герои стоят так же как и мы их поставили.
4) Добавить тач. чтобы можно было на андроиде сразу проверить.
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