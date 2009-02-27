Игра Морской Бой на Flash

Четко поставленная заказчиком задача фактически не потребовала уточнений. Сразу же сделал предоплату и завершил её платеж как только был готов макет. Заказчик вежливый и тактичный в общении человек. Было приятно для него поработать. Хорошие люди всегда запоминаются. Надеюсь ещё поработать над его будущими проектами.