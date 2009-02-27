Игра Морской Бой на Flash

Необходимо сделать flash игру для детей, изучающих английский язык. В игре из списка в случайном порядке выбираются животные. Выводится фото животного и его название на английском. Ребенок должен выбрать дикое это животное или домашнее (под ...
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Нужно написать игру Морской Бой на flash, примерно это может выглядеть так:
http://flashgamer.net.ru/load/5-1-0-106
Вместе с заявкой указывайте ссылку на игру из вашего портфолио или набросок этой игры.
Без примеров заявки не рассматриваются.
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