Игра-приложение

Нужна полная копия данного приложения Вконтакте [url=https://vk.com/app2755129_174492347]https://vk.com/app2755129_174492347[/url]
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Здравствуйте, хотел спросить не хотите ли заняться данным проектом, если да то жду от Вас примерный ценник на данную работу.. прикрепляю ТЗ правда там мелкие доделки должны быть, но они ни как не повлияют на основной функционал приложения
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