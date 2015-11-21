Игра-приложение

Разработка игрЗакрыт1 заявка94 просмотра
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Здравствуйте, хотел спросить не хотите ли заняться данным проектом, если да то жду от Вас примерный ценник на данную работу.. прикрепляю ТЗ правда там мелкие доделки должны быть, но они ни как не повлияют на основной функционал приложения

8 лет назад
tangiev3167
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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