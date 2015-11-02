Портировать игру на OS X 10.11.1

Разработка игрЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Нужно портировать игру Command & Conquer 3: Дилогия Кейна 

gmt-max.org/strategy/170-... 

OS X 10.11.1 El Capitan 

MB Air 13, 2015

8 лет назад
jborisov
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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