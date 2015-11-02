Игра на флеше (флекс) компиляция под андроид и десктоп

$300
Разработка игрЗакрыт2 заявки171 просмотр
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мне нужно сделать игру с несложным игровым сценарием

юзер забивает карты в игру получает определенный результат

у меня есть псд со всеми нужными дизайнами

вся логика происходит на стороне сервера

серверная часть полностью готова у нас

пример игры похожей по функционалу можете

увидеть на примере этой андроид игры

http://apk.mindly.org/BlackJack

разработка строго на флекс

8 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
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