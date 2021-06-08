Ищу программиста на pyhon для разработки чатбота

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки738 просмотров

Всем привет! Для интересного проекта требуется программист разработчик, работы примерно на 7-14 дней. Ознакомлю с тз после того как ознакомите со своими работами

4 года назад
guest_1623152724765
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Заявки фрилансеров

Елисей
 
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Артём
 
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