Конвертация игр из apk в HTML5

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Закрыт1 заявка732 просмотра

Нужен разработчик на проектную работу под задачи:1. Конвертация игр из APK в HTML52. Тех поддержка при размещении HTML5 на платформу.

Просьба откликаться тем, кто имеет на руках подобные кейсы конвертации apk-->html5

Цену готовы определить совместно, предлагайте свой вариант.

HTML
4 года назад
ilgizarchik
Илгизар 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
4 года назад

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