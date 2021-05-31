Конвертация игр из apk в HTML5

Нужен разработчик на проектную работу под задачи:1. Конвертация игр из APK в HTML52. Тех поддержка при размещении HTML5 на платформу.

Просьба откликаться тем, кто имеет на руках подобные кейсы конвертации apk-->html5

Цену готовы определить совместно, предлагайте свой вариант.