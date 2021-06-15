Прототип интерактивной новеллы

Делаем игру с интерактивными историями (ближ референс Choices, Lovelink, SweetCrush) В качестве экспериментов собираем разные концепты, чтобы потестить ту или иную гепотезу.

Ищу человека с которым можно было бы такие эксперимента проводить быстро и с энтузиазмом :)

Цель данной задачи найти разработчика с котором после реализации прототипа разарботать полный функционал интерактивной истории.

Идеальный кандидат это человек способный быстро создать данный прототип и имеющий время для последующей реализации полной версии интерактивной истории.