Прототип интерактивной новеллы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен1 заявка427 просмотров

Делаем игру с интерактивными историями (ближ референс Choices, Lovelink, SweetCrush) В качестве экспериментов собираем разные концепты, чтобы потестить ту или иную гепотезу.

Ищу человека с которым можно было бы такие эксперимента проводить быстро и с энтузиазмом :) 

Цель данной задачи найти разработчика с котором после реализации прототипа разарботать полный функционал интерактивной истории.

Идеальный кандидат это человек способный быстро создать данный прототип и имеющий время для последующей реализации полной версии интерактивной истории.

4 года назад
simmmis
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Lem0nCake
Дмитрий 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$30
2 дня
Escrow
Все супер! Люблю работать с молодыми специалистами бодро и быстро!
Заказчик отличный! Общительный, задачу ставит четко, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Lem0nCake
Дмитрий 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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