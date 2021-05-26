Скрипты

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Закрыт3 заявки586 просмотров

Нужно сделать игровое меню с кнопками старт и выход, старт-игра запускается. Клавишей esc из игры должно перекидывать в меню. Так же что бы когда гг упал или у него кончились жизни, должно появится окошко с надписью, ты проиграл и выбор, либо начать заново или выйти. Файл большой не прикрепляется, скину на почту

4 года назад
guest_16221001964888
4 года в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

Crunchies
Виталий 
28 лет
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$13
1 день
Escrow

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2 года назад
4 отзыва(-2)
4 года назад
Crunchies
Виталий 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад

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