Нужно сделать игровое меню с кнопками старт и выход, старт-игра запускается. Клавишей esc из игры должно перекидывать в меню. Так же что бы когда гг упал или у него кончились жизни, должно появится окошко с надписью, ты проиграл и выбор, либо начать заново или выйти. Файл большой не прикрепляется, скину на почту