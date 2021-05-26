Всем привет. Мы небольшая команда, занимаемс приложениями и рекламой. Сейчас мы ищем человека который сможет делать 1-2 игры в день, не пугайтесь, это не должно быть что-то сложное, нам важна уникальность кода и ...
Скрипты
Нужно сделать игровое меню с кнопками старт и выход, старт-игра запускается. Клавишей esc из игры должно перекидывать в меню. Так же что бы когда гг упал или у него кончились жизни, должно появится окошко с надписью, ты проиграл и выбор, либо начать заново или выйти. Файл большой не прикрепляется, скину на почту
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