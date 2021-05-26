Нужна демоверсия игры.Игра для детей 5-7 лет. Игра-квест состоит из двух локаций. В игре есть сюжет и должны быть три мини игры. После диалогов и получения задания, запускается ролик-мультик ревью к мини игре, затем сама ...
Ищу разработчика Андроид приложений в Андроид студио
Всем привет.
Мы небольшая команда, занимаемс приложениями и рекламой.
Сейчас мы ищем человека который сможет делать 1-2 игры в день, не пугайтесь, это не должно быть что-то сложное, нам важна уникальность кода и кака-то мб необычная фишка в игре, она даже может быть не сильно логичной)
По мимо самой игры нужно что б было меню. В котором будет кнопка старт, включить выключить музыку и т.д по мелочи.
Рекламу встраивать не нужно будет.
Готовы платить раз в две недели.
И будьте готовы выполнить оплачиваемое тестовое задание.
Если вы переживаете за нашу чесность, можем первую неделю поработать попроектно, мы все понимаем!
Опишите в сопроводительном письме какие игры можете делать, сколько обычно у. вас это занимает времени, если вы делаете работу быстро, то мы не будем требовать от вас больше чем мы просим (2 игры или приложения в день )
Напоминаю что мы небольшая компания и мы ищем недорогих разработчиков, но у нас увереный рост и мы сможем предложить Вам более высокую должность.
Всем спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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