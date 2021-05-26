Ищу разработчика Андроид приложений в Андроид студио

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки647 просмотров

Всем привет.

Мы небольшая команда, занимаемс приложениями и рекламой.

Сейчас мы ищем человека который сможет делать 1-2 игры в день, не пугайтесь, это не должно быть что-то сложное, нам важна уникальность кода и кака-то мб необычная фишка в игре, она даже может быть не сильно логичной)

По мимо самой игры нужно что б было меню. В котором будет кнопка старт, включить выключить музыку и т.д по мелочи. 

Рекламу встраивать не нужно будет.

Готовы платить раз в две недели. 

И будьте готовы выполнить оплачиваемое тестовое задание.

Если вы переживаете за нашу чесность, можем первую неделю поработать попроектно, мы все понимаем!

Опишите в сопроводительном письме какие игры можете делать, сколько обычно у. вас это занимает времени, если вы делаете работу быстро, то мы не будем требовать от вас больше чем мы просим (2 игры или приложения в день )

Напоминаю что мы небольшая компания и мы ищем недорогих разработчиков, но у нас увереный рост и мы сможем предложить Вам более высокую должность.

Всем спасибо за внимание.

Android
4 года назад
Khomyakov_R
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
51 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Егор
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработать игру на construct 3

    Нужна демоверсия игры.Игра для детей 5-7 лет. Игра-квест состоит из двух локаций. В игре есть сюжет и должны быть три мини игры. После диалогов и получения задания, запускается ролик-мультик ревью к мини игре, затем сама ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать дизайн достижений для игрового проекта

    Достижения для игры Нужно реализовать 5 ачивок для игры. Ачивка - это достижение пользователя за выполненные активные действия в игре.  Игра представляет собой стрелялку. То есть основная тематика: пушки, ножи, медальки, бомба, балаклава, ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Платформер unity 2d

    Название у игры diamond quest, соответственно игра должна иметь в себе картинки алмазов или кристаллов. Любой жанр: три в ряд, ранер и тд(Не имеет значения) Проект не обязательно должен быть уникальным, он не ...

    AndroidUnity
    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать модель завода на Tecnomatix Plant Simulation

    Добрый день. Для дипломной работы требуется разработать функциональную модель (1 этап) и 3D модель (2 этап) виртуального завода на Tecnomatix Plant Simulation. Интересует стоимость и сроки 1 этапа, 2 этапа. В предложении прошу указывать ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программирование игры на Unity

    $250

    Нужно программировать игру на unity. Бесконечная гонка (Аналог Hill climb) Физика, взаимодействие, прыжки, сальто, система частиц. Требования: 1. Внимательность 2. Пунктуальность. 3. Опыт с Unity ...

    Unity
    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Морской бой C++

    Необходимо создать простой морской бой на языке C++. В игре необходимо реализовать как режим игрок против компьютера, так и компьютер против компьютера. Также нужно, чтобы компьютер при стрельбе обладал логикой (т.е. не производил выстрелы «рандомайзом»). ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Unity3d. Собрать визуальную новеллу на готовых решениях из ассет стора

    Всем привет. Ищем Junior Unity Dev.Задача: собрать визуальную новеллу на готовых ассетах.Предлагаем оплату не помесячно, а за выполненный таск.Если сможете выполнить это простое тестовое, Вы нам подходите: https://docs.google.com/document/d/130ApbjtVL9mSSdop17wLi2NmXvEugK9fVN3zVXPQr9c/edit?usp=drivesdkЕсли заинтересовало - велком)

    Unity
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    4 года назад