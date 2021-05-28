Собрать быстро прототип интерактивной истории на Unity

Делаем игру с интерактивными историями (ближ референс Choices, Lovelink, SweetCrush) В качестве экспериментов собираем разные концепты, чтобы потестить ту или иную гепотезу.

Ищу человека с которым можно было бы такие эксперимента проводить быстро и с энтузиазмом :)

Цель данной задачи найти разработчика с котором после реализации прототипа разарботать полный функционал интерактивной истории.

Идеальный кандидат это человек способный быстро создать данный прототип и имеющий время для последующей реализации полной версии интерактивной истории.

Готов дать заказ на производство прототипа нескольким людям. (естественно оплачивая)

Знания и опыт:

Опыт в коммерческих проектах - хорошо

Опыт в личных проектах - еще лучше (показывайте)

Умение работать в команде - плюс. Но не обязательно. Научим.

Умение искать готовые решения на AssetStore - супер плюс!

Опыт создания интерактивных историй - СУПЕР

Образование - не надо.

Возраст - чем моложе, тем лучше!

О себе: 15 лет в индустрии, больше сотни своих проектов от сайтов до VR игр и приложений.