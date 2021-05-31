Опытный программист на интересную задачу

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка403 просмотра

Нужно пересобрать браузерную игру с помощью

Sciter SDK по рабочему макету или на NW.js - или на чем вам удобно. Главное результат.

Знание html , CSS , JavaScript , Tisript, C++

Прототип игры есть, макеты и дизайнер есть.

Игры пишет другой разраб.

Надо все это собрать в единое целое к 6 июня.

Проект на гитлабе.

Бюджет будет пересмотрен и значительно увеличен для того, кто реально возьмется.

Если не хватает опыта и навыков - не получится.

CSSHTMLJavaScript
4 года назад
morizono
Олег 
53 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 отзывов

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Влад
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад

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