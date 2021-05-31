Создания курса по программированию

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки2557 просмотров

Нужно Создание обучающего курса по программированию, состоящего из 10-15 видео-уроков изучение языков программирования.

Темы курсов:

1. Java script c нуля

2. Java script продвинутый уровень

3. Полный курс android + Java script с нуля

4. Python для начинающих

5. PHP + MySQL для начинающих

6. PHP + MySQL продвинутый уровень

7. С# с нуля

8. Разработка игр

Выбираем любую тему и раскрываем ее в виде обучающего курса

AndroidJavaMySQLPHPPython
4 года назад
smartorama
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Кирилл
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Константин
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад

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