Разработка мобильной игры (билд на андроид и иос) с механикой аналогичной игре "сапер". Интересует безопасная сделка. Дополнительная информация при общении.
Создания курса по программированию
Нужно Создание обучающего курса по программированию, состоящего из 10-15 видео-уроков изучение языков программирования.
Темы курсов:
1. Java script c нуля
2. Java script продвинутый уровень
3. Полный курс android + Java script с нуля
4. Python для начинающих
5. PHP + MySQL для начинающих
6. PHP + MySQL продвинутый уровень
7. С# с нуля
8. Разработка игр
Выбираем любую тему и раскрываем ее в виде обучающего курса
Заявки фрилансеров
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