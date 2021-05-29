Адаптация настольной игры.

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Закрыт4 заявки468 просмотров

Добрый день. Ищу разработчика компьютерной версии моей настольной игры Астральные Баталии. Основные платформы Android, IOS, Nintendo Switch, PC. Игра полностью проработана с готовым графическим оформлением. Со звуками и музыкой также решу вопрос.

К сообщение прикрепил карту игрового поля. Это пвп игра на четырёх игроков с захватом точек и уникальной механикой сражения. Юниты двигаются по полю по клеткам. Аналог магические шахматы.

К реализации примерно:

1. Начальный экран - выбор режима игры, (хот сит или онлайн)

2. Интерфейс битвы - поле, счётчики магии, описание мага. Движение фишек по полю, применение умений, сражения. Анимация движений.

3. Серверная часть (Статистика, рейтинги)

AndroidiOS
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