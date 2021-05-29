Требуется создать лаунчер, который будет: 1 - заменять файл в определенной игре на другой. 2 - по истечению времени (которое указывает админ) будет автоматически его удалять/заменять на первоначальный Все подробности/детали ...
Адаптация настольной игры.
Добрый день. Ищу разработчика компьютерной версии моей настольной игры Астральные Баталии. Основные платформы Android, IOS, Nintendo Switch, PC. Игра полностью проработана с готовым графическим оформлением. Со звуками и музыкой также решу вопрос.
К сообщение прикрепил карту игрового поля. Это пвп игра на четырёх игроков с захватом точек и уникальной механикой сражения. Юниты двигаются по полю по клеткам. Аналог магические шахматы.
К реализации примерно:
1. Начальный экран - выбор режима игры, (хот сит или онлайн)
2. Интерфейс битвы - поле, счётчики магии, описание мага. Движение фишек по полю, применение умений, сражения. Анимация движений.
3. Серверная часть (Статистика, рейтинги)
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