Создать лаунчер

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки449 просмотров

Требуется создать лаунчер, который будет:

1 - заменять файл в определенной игре на другой.

2 - по истечению времени (которое указывает админ) будет автоматически его удалять/заменять на первоначальный

Все подробности/детали обьясню в лс. Цену за работу так же предлагайте

4 года назад
guest_16222018465784
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