Разработать прототип игры на Unity / Unreal

Нужно написать на Unity или Unreal прототип (без моделей и анимации) живущего мира. Подробности в ТЗ.

Игра исключительно для iOS + Android.

Бюджет обсуждаемый.

Кратко:

Есть генерируемый мир, состоящий из нескольких биомов

Один из биомов - город, он имеет в характеристиках Население и уровень процветания

Процветание и население растут со временем

Также в мире случайным образом размещены спавны монстров

Со временем монстры накапливают армию и идут на штурм ближайшего города

Жители города встают на защиту при нападении

После штурма два варианта - либо город уничтожен, либо население и процветание падают, нападение отражается успешно.

При достижении ближайшим логовом определенного кол-ва монстров и если город имеет нужны уровень развития, горожане посылают отряд героев для уничтожения логова

Условия при штурме логова аналогичны штурму города

При уничтожении спавна через некоторое время в случайном месте появится новый

При уничтожении города через некоторое время появится новый

Процесс бесконечен, хотя возможен вариант захвата карты монстрами

Что необходимо реализовать:

Поиск пути A*

Генерация биомов

Наложение городов, рек и дорог

NPC, которые перемещаются по дорогам и открытой местности, а также по мостам через реки. Море считается непроходимым.

Спавны монстров

Формирование армий монстров для штурма и уничтожения городов

Формирование армий героев для уничтожения спавнов

Имитация живого мира

Изменение скорости течения времени

Все это визуализируется цветными квадратами - никакой графики, только визуальное представление данных.

Вывод метрик город - население, процветание, скорость роста, спавн - тип монстров, количество, скорость роста и так далее.

Сейчас говорим исключительно о прототипе - никакой графики, только движущиеся квадратики разных цветов.

Также предпочтение отдаем профессионалам с опытом написания и внедрения нейросетей - планируется обучение системы на основе произошедших событий и определение вариантов развития.

В любом случае - сначала определяем более четкое тз, обсуждаем с вами детали реализации. Возможно, что вы предложите более простое решение, нежели я думаю.