Разработка прототипа Игры на Unity Bolt

Нужно разработать прототип 3D игры для Android, в Unity именно по средствам языка визуального программирования Bolt (Visual Scripting).

Игра в жанре Гипер Казуальная. Механика будет частично заложена на базовые физические свойства.

Из особенностей, уровни будут генерироваться по средствам случайного порядка заготовленных модулей из ассетов.

Графику и звуки предоставлю, также как и принцип генерации левла и описание механик.

Прототип будет рассчитан на минут 10 геймплея. Главное реализовать базовые механики.

Важно !

Умение интеграции монетизации (рекламы и рекламы за вознаграждение), также интеграция внутриигровых покупок (иннапов).

Желательно -

Также знание как интегрировать стороннюю аналитику, на пример Firebase.