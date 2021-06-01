Разработка прототипа Игры на Unity Bolt

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки483 просмотра

Нужно разработать прототип 3D игры для Android, в Unity именно по средствам языка визуального программирования Bolt (Visual Scripting).

Игра в жанре Гипер Казуальная. Механика будет частично заложена на базовые физические свойства.

Из особенностей, уровни будут генерироваться по средствам случайного порядка заготовленных модулей из ассетов.

Графику и звуки предоставлю, также как и принцип генерации левла и описание механик.

Прототип будет рассчитан на минут 10 геймплея. Главное реализовать базовые механики.

Важно !

Умение интеграции монетизации (рекламы и рекламы за вознаграждение), также интеграция внутриигровых покупок (иннапов).

Желательно -

Также знание как интегрировать стороннюю аналитику, на пример Firebase.

AndroidFirebaseUnity
4 года назад
guest_16225584718517
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Максим
 
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Егор
 
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Даниил
 
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4 отзыва
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