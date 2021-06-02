Нужно написать стиллер для игры. Файл который будет скинуть в корневую папку с игрой, при заходе в игру мне будут присылаться логин и пароль аккаунта на который входят, айпи с которого входят на аккаунт.
Рефактор кода
Просмотреть код в юнити, и сделать рефактор
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $100
Нужно разработать прототип 3D игры для Android, в Unity именно по средствам языка визуального программирования Bolt (Visual Scripting). Игра в жанре Гипер Казуальная. Механика будет частично заложена на базовые физические свойства. Из особенностей, ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. В клиенте на Unity добавлен зацикленный трек. Звук трещит. Нужно разобраться почему. Вне Unity со звуком все в порядке.Закрыт4 года назад
- $30
Делаем игру с интерактивными историями (ближ референс Choices, Lovelink, SweetCrush) В качестве экспериментов собираем разные концепты, чтобы потестить ту или иную гепотезу. Ищу человека с которым можно было бы такие эксперимента проводить ...Разработка игр1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно пересобрать браузерную игру с помощью Sciter SDK по рабочему макету или на NW.js - или на чем вам удобно. Главное результат. Знание html , CSS , JavaScript , Tisript, C++ Прототип ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно Создание обучающего курса по программированию, состоящего из 10-15 видео-уроков изучение языков программирования. Темы курсов: 1. Java script c нуля 2. Java script продвинутый уровень 3. Полный курс android + Java ...Закрыт4 года назад
Разработка мобильной игры (билд на андроид и иос) с механикой аналогичной игре "сапер". Интересует безопасная сделка. Дополнительная информация при общении.Разработка игр8 заявокЗакрыт4 года назад
- $2000
Нужно написать на Unity или Unreal прототип (без моделей и анимации) живущего мира. Подробности в ТЗ. Игра исключительно для iOS + Android. Бюджет обсуждаемый. Кратко: Есть генерируемый мир, состоящий ...Разработка игр6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Ищу разработчика компьютерной версии моей настольной игры Астральные Баталии. Основные платформы Android, IOS, Nintendo Switch, PC. Игра полностью проработана с готовым графическим оформлением. Со звуками и музыкой также решу вопрос. ...Закрыт4 года назад
Требуется создать лаунчер, который будет: 1 - заменять файл в определенной игре на другой. 2 - по истечению времени (которое указывает админ) будет автоматически его удалять/заменять на первоначальный Все подробности/детали ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт4 года назад