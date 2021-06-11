Имплеминтирование механики в проект Unity

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен4 заявки410 просмотров

Здраствуйте! Мне нужна помощь с экзаменационным проектом - игрой которую предоставил преподаватель(Unity 2020.3.4f1 (LTS)), в неё нужно имплементировать новую для проекта механику, это должно быть копьё которое можно подобрать и потом тыкаться им во врагов. Копьё должно лежать в стартовой комнате для демонстрации. Сдача до 10-го

Unity
4 года назад
guest_16230658691507
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Crunchies
Виталий 
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$20
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