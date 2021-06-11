Игра морской бой должна соблюдать все правила( тоесть нельзя ставить корабли рядом, их всего 10: 4-однопалубных,3-двухпалубных,2-трипалубных и один четырезпалубный. Если попал по караблю то ходишь дальше , ну вообщем стандартные правила) Можно сделать так чтобы ...
Имплеминтирование механики в проект Unity
Здраствуйте! Мне нужна помощь с экзаменационным проектом - игрой которую предоставил преподаватель(Unity 2020.3.4f1 (LTS)), в неё нужно имплементировать новую для проекта механику, это должно быть копьё которое можно подобрать и потом тыкаться им во врагов. Копьё должно лежать в стартовой комнате для демонстрации. Сдача до 10-го
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