Имплеминтирование механики в проект Unity

Здраствуйте! Мне нужна помощь с экзаменационным проектом - игрой которую предоставил преподаватель(Unity 2020.3.4f1 (LTS)), в неё нужно имплементировать новую для проекта механику, это должно быть копьё которое можно подобрать и потом тыкаться им во врагов. Копьё должно лежать в стартовой комнате для демонстрации. Сдача до 10-го