Нужен разработчик на проектную работу под задачи:1. Конвертация игр из APK в HTML52. Тех поддержка при размещении HTML5 на платформу. Просьба откликаться тем, кто имеет на руках подобные кейсы конвертации apk-->html5 ...
Специалист по игровому движку Construct
Нужно сделать фронт игры, бэк и АПИ есть, нужно связать.
Подробности кандидатам, оставляйте телеграм.
Работа по договру.
Заявки фрилансеров
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