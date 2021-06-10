Морской бой QT/C++

Игра морской бой должна соблюдать все правила( тоесть нельзя ставить корабли рядом, их всего 10: 4-однопалубных,3-двухпалубных,2-трипалубных и один четырезпалубный. Если попал по караблю то ходишь дальше , ну вообщем стандартные правила) Можно сделать так чтобы все корабли становились в случайные позиции,это не очень принципиально.Игрок играет против компа, у которого случайно выставляюстя корабли и случайно стреляет по мои кораблям. В программе должно быть: 1. Объявление класса, публичные и частные переменные. 2. Конструктор с параметрами / деструктор. 3. Динамическое и статическое распределение памяти, включая выделение и освобождение. 4. Наследование и полиморфизм. 5. Абстрактный класс. 6. Виртуальная функция. 7.Перегрузка хотябы одного оператора.Прикрепил изображения кораблей и ударов с полем ,которые надо использовать. Один квадратик 20пикселей. Здесь не надо добавлять какие-нибудь сложные моменты.Здесь должен быть просто самый минимум морского боя и все пункты выше. Максимум 5-6дней