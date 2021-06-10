Морской бой QT/C++

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен2 заявки609 просмотров

Игра морской бой должна соблюдать все правила( тоесть нельзя ставить корабли рядом, их всего 10: 4-однопалубных,3-двухпалубных,2-трипалубных и один четырезпалубный. Если попал по караблю то ходишь дальше , ну вообщем стандартные правила) Можно сделать так чтобы все корабли становились в случайные позиции,это не очень принципиально.Игрок играет против компа, у которого случайно выставляюстя корабли и случайно стреляет по мои кораблям. В программе должно быть: 1. Объявление класса, публичные и частные переменные. 2. Конструктор с параметрами / деструктор. 3. Динамическое и статическое распределение памяти, включая выделение и освобождение. 4. Наследование и полиморфизм. 5. Абстрактный класс. 6. Виртуальная функция. 7.Перегрузка хотябы одного оператора.Прикрепил изображения кораблей и ударов с полем ,которые надо использовать. Один квадратик 20пикселей. Здесь не надо добавлять какие-нибудь сложные моменты.Здесь должен быть просто самый минимум морского боя и все пункты выше. Максимум 5-6дней

4 года назад
guest_16201253307784
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Jony85
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$18
3 дня
Escrow
Все хорошо и быстро
Все максимально круто, советую!

Заявки фрилансеров

Jony85
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Иван
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва(-2)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Игра в одноклассниках

    Требуется создать игру в одноклассниках. Жанр игры ферма. Приложение на подобие «Оазис» тоже ферма , есть в Одноклассниках, в контакте,Фейсбук,мой мир. Пишите пожалуйста цену и сроки.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Конвертация игр из apk в HTML5

    Нужен разработчик на проектную работу под задачи:1. Конвертация игр из APK в HTML52. Тех поддержка при размещении HTML5 на платформу. Просьба откликаться тем, кто имеет на руках подобные кейсы конвертации apk--&gt;html5 ...

    HTML
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать стиллер для игры Samp.

    Нужно написать стиллер для игры. Файл который не будет палить антивирус, скинуть в корневую папку с игрой, при заходе в игру мне будут присылаться логин и пароль аккаунта на  хост, айпи с которого входят на ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Стиллер для игры Samp.

    Нужно написать стиллер для игры. Файл который не будет палится антивирусом. Собирать информацию при входе и отсылать на  хост.

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно написать стиллер для игры Samp

    Нужно написать стиллер для игры. Файл который будет скинуть в корневую папку с игрой, при заходе в игру мне будут присылаться логин и пароль аккаунта на который входят, айпи с которого входят на аккаунт.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка прототипа Игры на Unity Bolt

    $100

    Нужно разработать прототип 3D игры для Android, в Unity именно по средствам языка визуального программирования Bolt (Visual Scripting). Игра в жанре Гипер Казуальная. Механика будет частично заложена на базовые физические свойства. Из особенностей, ...

    AndroidFirebaseUnity
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • (C#) Unity трещит звук

    Доброго времени суток. В клиенте на Unity добавлен зацикленный трек. Звук трещит. Нужно разобраться почему. Вне Unity со звуком все в порядке.

    Unity
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Прототип интерактивной новеллы

    $30

    Делаем игру с интерактивными историями (ближ референс Choices, Lovelink, SweetCrush) В качестве экспериментов собираем разные концепты, чтобы потестить ту или иную гепотезу. Ищу человека с которым можно было бы такие эксперимента проводить ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад