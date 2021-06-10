Требуется создать игру в одноклассниках. Жанр игры ферма. Приложение на подобие «Оазис» тоже ферма , есть в Одноклассниках, в контакте,Фейсбук,мой мир. Пишите пожалуйста цену и сроки.
Морской бой QT/C++
Игра морской бой должна соблюдать все правила( тоесть нельзя ставить корабли рядом, их всего 10: 4-однопалубных,3-двухпалубных,2-трипалубных и один четырезпалубный. Если попал по караблю то ходишь дальше , ну вообщем стандартные правила) Можно сделать так чтобы все корабли становились в случайные позиции,это не очень принципиально.Игрок играет против компа, у которого случайно выставляюстя корабли и случайно стреляет по мои кораблям. В программе должно быть: 1. Объявление класса, публичные и частные переменные. 2. Конструктор с параметрами / деструктор. 3. Динамическое и статическое распределение памяти, включая выделение и освобождение. 4. Наследование и полиморфизм. 5. Абстрактный класс. 6. Виртуальная функция. 7.Перегрузка хотябы одного оператора.Прикрепил изображения кораблей и ударов с полем ,которые надо использовать. Один квадратик 20пикселей. Здесь не надо добавлять какие-нибудь сложные моменты.Здесь должен быть просто самый минимум морского боя и все пункты выше. Максимум 5-6дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $1500
Нужно сделать фронт игры, бэк и АПИ есть, нужно связать. Подробности кандидатам, оставляйте телеграм. Работа по договру.Разработка игр2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен разработчик на проектную работу под задачи:1. Конвертация игр из APK в HTML52. Тех поддержка при размещении HTML5 на платформу. Просьба откликаться тем, кто имеет на руках подобные кейсы конвертации apk-->html5 ...Закрыт4 года назад
Нужно написать стиллер для игры. Файл который не будет палить антивирус, скинуть в корневую папку с игрой, при заходе в игру мне будут присылаться логин и пароль аккаунта на хост, айпи с которого входят на ...Закрыт4 года назад
Нужно написать стиллер для игры. Файл который не будет палится антивирусом. Собирать информацию при входе и отсылать на хост.Разработка игрнет заявокЗакрыт4 года назад
Просмотреть код в юнити, и сделать рефакторРазработка игр4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно написать стиллер для игры. Файл который будет скинуть в корневую папку с игрой, при заходе в игру мне будут присылаться логин и пароль аккаунта на который входят, айпи с которого входят на аккаунт.Закрыт4 года назад
- $100
Нужно разработать прототип 3D игры для Android, в Unity именно по средствам языка визуального программирования Bolt (Visual Scripting). Игра в жанре Гипер Казуальная. Механика будет частично заложена на базовые физические свойства. Из особенностей, ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. В клиенте на Unity добавлен зацикленный трек. Звук трещит. Нужно разобраться почему. Вне Unity со звуком все в порядке.Разработка игр4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Делаем игру с интерактивными историями (ближ референс Choices, Lovelink, SweetCrush) В качестве экспериментов собираем разные концепты, чтобы потестить ту или иную гепотезу. Ищу человека с которым можно было бы такие эксперимента проводить ...Разработка игр1 исполнительЗавершен4 года назад