Цель проекта: тестирование технологии Unity3D и платформы iOS/android на возможность создания космической 3d RTS (данная демка будет использоваться только в качестве не комерческой демонстрации) Требуется создать в Unity3d (Если нет юнити, то сейчас инди версия бесплатная ...
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Нужно разработать онлайн игру JavaScript / jQuery. Смысл игры строить дом и покупать материал, для его постройки.
Пишите примерные цены на такую игру, более детальное обсуждение бюджета после просмотра тз.
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