Homeworld Unity3d scene

Требуется программист для написания прототипа очень простой игры (описание прилагается) на нашем движке. Мануал к движку сейчас на стадии написания, минимум для данного проекта уже имеется и прилагается. Графические ресурсы будут предоставлены. Пишите ориентировочную стоимость. По срокам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель проекта: тестирование технологии Unity3D и платформы iOS/android на возможность создания космической 3d RTS (данная демка будет использоваться только в качестве не комерческой демонстрации)
Требуется создать в Unity3d (Если нет юнити, то сейчас инди версия бесплатная https://store.unity3d.com/index.html) тестовую сцену аналогичную сцене из видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EgUP3cQMvtg#t=73s
с 73 секунды, где группа мелких космических кораблей летит мимо астероидов на 2 больших корабля
Требуется создать сцену максимально приближенную к сцене на видео
модели кораблей можно взять тут: http://www.turbosquid.com/Search/Index.cfm?keyword=&include_artist=angryfly&page_num=1
из бесплатных.
Астероиды
http://www.turbosquid.com/3d-models/asteroid-polygons-c4d/381404
итд
Если получится где-то найти модели из оригинальной игры, тоже пойдет.
Обязательное условие использовать low poly модели!
За летящими космическими кораблями обязательно должен быть шлейф в виде полоски, как в видео! Да и вообще максимальная приближенность эффектов к сцене из видео - приветствуется! (демка будет запускаться на низкопрозиводительной платформе, поэтому 300тыс полигонов в кадре с кучей партиклов - врядли потянет, если работали в данной тематике и есть информация, был бы очень признателен!
Оплата вебмани.
по срокам: с нулевыми знаниями и без знаний программирования в юнити собрал вот такую демку за 3 часа
http://dl.dropbox.com/u/32358513/build%20for%20flash.zip
заставить корабли двигаться и стрелять, - для этого уже нужно знание в программировании.
скрипты в юнити можно писать на разных языках это javascript boo c++
Юнити -инди сейчас можно установить бесплатно https://store.unity3d.com/index.html
в инди версии доступна компиляция под ios android флеш, но без теней и какихто доп мелочей... такчто это отличный повод для поверхностного изучения.
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