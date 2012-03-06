Homeworld Unity3d scene

Цель проекта: тестирование технологии Unity3D и платформы iOS/android на возможность создания космической 3d RTS (данная демка будет использоваться только в качестве не комерческой демонстрации)

Требуется создать в Unity3d (Если нет юнити, то сейчас инди версия бесплатная https://store.unity3d.com/index.html) тестовую сцену аналогичную сцене из видео:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EgUP3cQMvtg#t=73s

с 73 секунды, где группа мелких космических кораблей летит мимо астероидов на 2 больших корабля

Требуется создать сцену максимально приближенную к сцене на видео

модели кораблей можно взять тут: http://www.turbosquid.com/Search/Index.cfm?keyword=&include_artist=angryfly&page_num=1

из бесплатных.

Астероиды

http://www.turbosquid.com/3d-models/asteroid-polygons-c4d/381404

итд

Если получится где-то найти модели из оригинальной игры, тоже пойдет.

Обязательное условие использовать low poly модели!

За летящими космическими кораблями обязательно должен быть шлейф в виде полоски, как в видео! Да и вообще максимальная приближенность эффектов к сцене из видео - приветствуется! (демка будет запускаться на низкопрозиводительной платформе, поэтому 300тыс полигонов в кадре с кучей партиклов - врядли потянет, если работали в данной тематике и есть информация, был бы очень признателен!

Оплата вебмани.

по срокам: с нулевыми знаниями и без знаний программирования в юнити собрал вот такую демку за 3 часа

http://dl.dropbox.com/u/32358513/build%20for%20flash.zip

заставить корабли двигаться и стрелять, - для этого уже нужно знание в программировании.

скрипты в юнити можно писать на разных языках это javascript boo c++

Юнити -инди сейчас можно установить бесплатно https://store.unity3d.com/index.html

в инди версии доступна компиляция под ios android флеш, но без теней и какихто доп мелочей... такчто это отличный повод для поверхностного изучения.