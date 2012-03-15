Неоходимо реализовать игру на на iOs и Android.

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Неоходимо реализовать игру на на iOs и Android.

Базовый функционал основывается на возможностях создания псевдо 3д анимации по одной фотографии лица человека.

ссылка на youybe для примера в тхт-файле во вложении

AndroidiOS
12 лет назад
biogbar
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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