MMORPG

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт10 заявок422 просмотра

Набирается команда для создания MMORPG. Требуются программисты, 2D художники, 3D художники-моделеры. Опыт работы от 3-х лет. Художникам обязательно иметь портфолио. Возможно сотрудничество со студиями.

Писать в асю - 224400694

17 лет назад
edisson
Гость 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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