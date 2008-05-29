Проекту требуется программист 3d графики. Требования: - Высшее или неоконченное высшее техническое образование; - Опыт работы по специальности от 2-ух лет - Знание C++, ...
MMORPG
Набирается команда для создания MMORPG. Требуются программисты, 2D художники, 3D художники-моделеры. Опыт работы от 3-х лет. Художникам обязательно иметь портфолио. Возможно сотрудничество со студиями.
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