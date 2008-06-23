Написать игру Ним

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Завершен13 заявок420 просмотров

Игра Ним: Есть три кучки камней с числом камней — 3, 2, и 1. Играющие по очереди забирают любое количество камней из любой кучки. Проигрывает тот, кому нечего забирать.

Реализовать 2 режима работы:

игра с компьютером.

игра с человеком.

Предусмотреть визуальное отображение хода игры, т.е. нарисовать эти камни, кто как и сколько забирает и т.д.

Сделать таблицу рекордов.

Delphi

Delphi
17 лет назад
Drugster
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

NickeL
33 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Все сделано качественно и в срок, у меня не было никаких претензий. Было приятно иметь дело.
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Заявки фрилансеров

NickeL
33 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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