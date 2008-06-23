Написать игру Ним

Игра Ним: Есть три кучки камней с числом камней — 3, 2, и 1. Играющие по очереди забирают любое количество камней из любой кучки. Проигрывает тот, кому нечего забирать.

Реализовать 2 режима работы:

игра с компьютером.

игра с человеком.

Предусмотреть визуальное отображение хода игры, т.е. нарисовать эти камни, кто как и сколько забирает и т.д.

Сделать таблицу рекордов.

Delphi