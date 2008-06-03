Небольшие флэш игры для размещения рекламы

Необходимо разработать флэш игры - или модифицировать уже имеющиеся у разработчика игры для размещения в них рекламных баннеров.

Оплата - 50% от размещенной рекламы. Игры ваши - реклама наша.

Работа на долгосрочной основе.

По всем вопросам просьба писать на ICQ 36364436