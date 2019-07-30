Настольная игра

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Закрыт3 заявки282 просмотра

Привет! У меня есть настольная игра, которой 30 лет почти и она изорвалась, больше ее не производят. Хочу ее восстановить. Нужно скопировать или отрисовать такую игру с мелкими деталями, чтобы была как новая и чтобы была точной копией старой игры, с такими же лицами, деталями и т.д.

6 лет назад
Mamarichi77
Татьяна 
41 год
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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