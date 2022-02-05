Необходимо создать онлайн игру.

#gamedev #remote #parttime Unity разработчик (middle и выше) Компания- стартап Moneta Today Создаём децентрализованный крипто-фонд для различных блокчейн проектов. Одно из важнейших направлений фонда - создание игр play to earn формата. Проект на стадии Production https://honeywood.io/ Разработка игры формата ...
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Всем доброго дня!
Требуется разработка мобильного приложения и версии для ПК, содержащая несложную математическую игру на 2-3 игроков, находящихся онлайн, ограниченную во времени. Цена договорная.
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