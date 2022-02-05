Необходимо создать онлайн игру.

Разработка игрЗакрыт8 заявок595 просмотров
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Всем доброго дня!

Требуется разработка мобильного приложения и версии для ПК, содержащая несложную математическую игру на 2-3 игроков, находящихся онлайн, ограниченную во времени. Цена договорная.

2 года назад
alexsmir89
Алексей 
34 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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