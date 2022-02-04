Разработка игры на Unity

Разработка игрЗакрыт5 заявок625 просмотров
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#gamedev #remote #parttime

Unity разработчик (middle и выше)

Компания- стартап Moneta Today

Создаём децентрализованный крипто-фонд для различных блокчейн проектов. Одно из важнейших направлений фонда - создание игр play to earn формата.

Проект на стадии Production https://honeywood.io/ 

Разработка игры формата play to earn (блокчейн). В основе игры будет лежать гиперказуальные механики, с элементами стратегии и фарминга.

Требования:

- уверенное знание геймдизайна и Unity

- будет плюсом знание С#

- показать проекты, над которыми работал

- готовность к Соло-разработке на начальном этапе

Условия:

- удаленка из любой точки мира

- парттайм на 4 часа в день 

- Рейт 8-15$/час, будет зависеть от уровня специалиста

Unity
2 года назад
Elena-Blb
Елена 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад