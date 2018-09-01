Переписать часть python кода под использование GPU

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Закрытнет заявок209 просмотров

День добрый, 

Есть код написанный на python3.6, требуется его оптимизировать используя GPU 

Жду отклики от людей, у которых есть опыт работы с GPU

Python
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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