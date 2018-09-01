Нужен исходник игры "Шашки" с максимально простым кодом, для двух человек на Visual Studio на C# (WindowsForms), желательно с пояснениями. Пишите сроки и цену.
Переписать часть python кода под использование GPU
День добрый,
Есть код написанный на python3.6, требуется его оптимизировать используя GPU
Жду отклики от людей, у которых есть опыт работы с GPU
Заявки фрилансеров
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