Анимированые графики в реальном времени

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  2. Разработка игр
Завершен5 заявок241 просмотр

Имеется файл json где есть информация о командах : Название, цвет, номер, баланс. И информация о игроках: команда, никнейм, баланс. Данные баланса меняются в реальном времени. Требуется создать программу exe файл где будет возможность по нажатию кнопки вывести графики баланса команд в виде вертикальных столбцов. Так же кнопка которая отобразит горизонтальные графики в виде столбцов с балансом игроков, и будет скролится до конца списка. 

Графики должны быть в стиле неон (сам столбец отрисован).Окно с графиками должно отображаться на фул скрин. При увеличении баланса команды, должен быть анимированный рост графика

7 лет назад
Analogritm
Никита 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DezmontDeXa
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$250
7 дней
Прекрасный исполнитель! Приятно работать с профессионалами. Выполнил работу за короткий срок, всегда на связи. Будем дальше сотрудничать.
Отличный заказчик. Сам технарь, в следствии чего задача была поставлена четко. Обожаю работать с такими людьми. Всем советую!

Заявки фрилансеров

DezmontDeXa
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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