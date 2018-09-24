Анимированые графики в реальном времени

Имеется файл json где есть информация о командах : Название, цвет, номер, баланс. И информация о игроках: команда, никнейм, баланс. Данные баланса меняются в реальном времени. Требуется создать программу exe файл где будет возможность по нажатию кнопки вывести графики баланса команд в виде вертикальных столбцов. Так же кнопка которая отобразит горизонтальные графики в виде столбцов с балансом игроков, и будет скролится до конца списка.

Графики должны быть в стиле неон (сам столбец отрисован).Окно с графиками должно отображаться на фул скрин. При увеличении баланса команды, должен быть анимированный рост графика