Сделать обучающую игру

Добрый день. Нужна аналогичная игра - https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LPKh59Krgoc

Создать аналогичную игру на 100 неправильных английских глаголов. Персонажи любые, цель - добраться до финиша, отвечая правильно. За верный ответ получаем баллы, ответ неверный - баллы отнимаются. 1 уровень: 5 заданий из рандомных слов, вводим с клавиатуры одно слово, 2 ячейки изначально заполнены. Ячейки для ввода все время меняются (например, 1 задание ввести слово в прошедшем времени, 2 задание ввести слово в будущем времени). Время на ввод 1 слова 30 сек. 2 уровень: 10 заданий рандомных, вводим 1 слово, 2 ячейки изначально заполнены. 3 уровень: 5 заданий, 2 слова вводим, 1 ячейка заполнена. 4 уровень: 10 заданий, 2 слова вводим, 1 ячейка изначально заполнена. 5 уровень: 10 заданий, все ячейки пустые на экране слово на русском языке, нужно самостоятельно заполнить 3 ячейки на английском языке.

Глаголы взять по ссылке - https://www.native-english.ru/grammar/irregular-verbs